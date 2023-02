Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Chemnitzer mit ruhigem Spielaufbau das Kommando. Mensah wirbelte auf der linken Seite, spielte aber zu oft zu eigensinnig, ansonsten hätten die Chemnitzer vielleicht schon früher führen können. Einen kleinen Vorgeschmack gab es nach gut einer Viertelstunde, als erst Pagliuca das Leder an den linken Pfosten knallte. Danach nahm Brügmann den Abpraller auf und schoss an den rechten Pfosten.

Glück für die Halberstädter, was sich nach einer halben Stunde änderte. Nach Foul von Kleeschätzky an Brügmann im Sechzehner zeigte Referee Ostrin auf den Punkt. Campulka übernahm Verantwortung, schickte Halberstadts Keeper Cichos in die andere Ecke und traf zum 1:0. In der 35. Minute war es erneut Campulka, der diesmal nach Löwe-Vorlage per Kopf zum 2:0 einnickt. Die Germanen schienen geschockt, von ihnen kam bis zur Nachspielzeit kaum etwas Nennenswertes. Und dann hatten sie doch noch ihre Chance, doch Grzega schaufelte den Ball freistehend am Kasten vorbei.