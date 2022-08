Nach der Wechsel wurden die Gäste etwas mutiger und wagten sich öfter in die Hälfte der Chemnitzer. Das eröffnete Räume, die der CFC aber nicht nutzen konnte. So plätscherte das Geschehen etwas dahin. Wach wurden die 2.588 Zuschauer erst, als TeBe-Kapitän Lucas Bähr nach zwei Foulspielen innerhalb von 20 Minuten an Ulrich mit Gelb-Rot vom Platz musste. In Unterzahl kassierten die Gäste das 0:3. Diesmal staubte Brügmann ab, nachdem Keeper Albers den ersten Versuch noch geklärt hatte (70.). In den letzten Minuten waren die Gäste bemüht, nicht noch mehr Gegentreffer zu kassieren, verbuchten in der Schlussminute aber noch eine gute Gelegenheit. Beim Freistoß von Tekin, der erst am Donnerstag verpflichtet worden war, wackelte aber nur das Außennetz. Punkte wird TeBe gegen andere Teams holen müssen. Chemnitz war nicht die Kragenweite der Berliner.