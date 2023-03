Für den Chemnitzer FC war es die vierte Niederlage ohne eigenes Tor in Folge. Trainer Christian Tiffert war extrem enttäuscht: "Das ist heute bitter, aber wir können auch etwas Positives mitnehmen. Es ist extrem ernüchternd. Am Ende hat individuelle Klasse bei einem Fernschuss entschieden." VSG-Trainer Karsten Heine, der lange beim CFC auf der Bank saß, gestand: "Wir hatten in der ersten Halbzeit Riesenglück. Am Ende entscheidet ein Sonntagsschuss. Das nehmen wir natürlich mit."