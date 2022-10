Nach einer halben Stunde hätte Furkan Kircicek, der bei einer Seitenverlagerung vor dem herauseilenden Plath an den Ball kam, das 3:0 erzielen können, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Dann nahm ZFC-Coach Weber bereits zu diesem frühen Zeitpunkt den ersten Wechsel vor, doch es wurde nicht besser - im Gegenteil: Chris Löwe trat zum Freistoß an, zog aus 30 Metern einfach mal ab - und traf (40.). Ein sehenswertes Tor, ein Höhepunkt dieses Spiels! Doch damit nicht genug, kurz vor der Halbzeitpause lag der Ball nach einer Ecke schon wieder im Tor, diesmal aber erkannte Schiedsrichter Pascal Wien den Treffer nicht an. Offenbar hatte es zuvor ein Offensivfoul gegeben.

Der Chemnitzer FC durfte gegen den ZFC Meuselwitz gleich viermal jubeln. Bildrechte: IMAGO/haertelpress