Linksverteidiger Marcel Hoppe musste nach 20 Spielen von Beginn an zum ersten Mal in dieser Saison zunächst auf der Jenaer Bank Platz nehmen – dafür erhielt Kevin Wolf die Chance in der Anfangsformation. Ansonsten vertraute Klingbeil dem gleichen Startelfpersonal, das schon den Vorwochensieg in Greifswald in die Wege leitete. Nach zwei druckvollen Anfangsminuten der Gäste fanden die Blau-Gelb-Weißen ins Spiel – und zwar so richtig. Zunächst scheiterte Vasileios Dedidis auf Zuspiel von Pasqual Verkamp an BFC-Keeper Kevin Sommer (9.), brachte sein Team aber nur eine Minute später per Kopfballabstauber in Führung – Sommer hatte Maximilian Krauß' verdeckten Schuss nach vorne abklatschen lassen (10.).