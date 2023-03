Miroslav Jagatic hatte in der Kabine wohl die richtigen Worte gefunden, denn die Leipziger kamen mit viel Power in den zweiten Durchgang. Jena kam teilweise kaum noch über die Mittellinie und die BSG erspielte sich Chance um Chance - was fehlte war das Tor. Bury (61.) und Brügmann (72.) hatten die besten Möglichkeiten auf den Ausgleich, scheiterten aber entweder an einem Jenaer Bein oder am starken FCC-Keeper Kunz. Auch Esheles Kopfball in der 85. Minute lenkte der Schlussmann stark am Pfosten vorbei.