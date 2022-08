Der FC Carl Zeiss Jena ist mit einem Unentschieden in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Andreas Patz trennte sich am Samstag (06.08.) im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld mit einem 1:1 (0:1) vom Drittliga-Absteiger FC Viktoria Berlin. Die Gäste erwischten vor 2.972 Zuschauern den besseren Start und gingen durch Christopher Theisens Kopfball nach einer Ecke in Führung (39.).