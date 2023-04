Der Schlussmann wurde von seinen Vorderleuten zu oft im Stich gelassen und das bestrafte Cottbus in der 14. Minute. Hottmann hatte alle Zeit der Welt bei einer Flanke von Rechts, in der Mitte stand Wähling mutterseelenallein und erzielte per technisch anspruchsvoller Direktabnahme auf tiefem Platz mustergültig das erste Tor.

Der Rückstand änderte wenig am Spiel. Jena fand im Mittelfeld kein Durchkommen, der sonst so gefährliche Maximilian Krauß war abgemeldet und hinten konnten die Thüringer Cottbus nicht stoppen. Der sonst so sichere Bastian Strietzel spielte einen grausamen Fehlpass, grätschte danach an Hottmann vorbei und musste zusehen, wie die Hereingabe des FCE-Stürmers zum Glück für Jena in den Rücken von Thiele ging (32.). Kurz vor der Pause hatten die Gäste auch noch Glück. Nach einem Horrorfoul von Marcel Hoppe an Jonas Hofmann zeigte Schiedsrichter Philipp Vierock nicht einmal Gelb. Andere Unparteiische hätten Hoppe da wohl in die Umkleide geschickt. So ging es mit Elf gegen Elf und 0:1 aus Jenaer Sicht in die Kabine.