Ampadus frühe Führung reichte dem CFC nicht in Rostock. Bildrechte: IMAGO / Ostseephoto

Chemnitz legte los wie die Feuerwehr. Keine zwei Minuten waren rum, da kam der Ball über Umwege zu Ampadu, der von der Strafraumkante abzog. Der Ball ging durch viele Beine hindurch ins untere linke Eck zur Führung. Danach blieb der CFC am Drücker. Zumindest bis zur zehnten Minute.

Dann hörte die Elf von Christian Tiffert fast komplett auf nach vorne zu spielen und überließ dem Aufsteiger das Spielgerät und zog sich weit zurück. Die Gäste hatten einige gute Chancen und in der 29. Minute nutzte Mike Bachmann eine davon zur Führung. Nach einer Flanke zog der Rostocker aus der Drehung sehenswert ab und versenkte die Kugel im Kasten von David Wunsch.

Und kurz vor der Pause kam es noch bitterer für den CFC: Manuel Reutter wollte den Ball auf Wunsch zurückpassen, doch der Keeper rutschte aus. Reutter ging dem Ball hinterher, doch wurde von Bachmann gestört und leicht an der Hacke getroffen. Im Fallen haute der Chemnitzer den Ball in den eigenen Kasten (44.). Großer Protest bei den Sachsen, doch der blieb erfolglos. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand für die Himmelblauen ging es in die Kabine.