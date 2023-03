Nach einem kurzen Abtasten in den erste zehn Minuten entwickelte sich eine muntere erste Halbzeit. Beide Teams spielten nach vorne und hatten jeweils mehrere Chancen auf die Führung. Auf halberständter Seite war es nach zehn Minuten Malina, der aus der Distanz abzog und gleich zweimal den Pfosten traf - einmal rechts, dann links. Auch Leipzig hatte einen Alutreffer in der ersten Hälfte zu verbuchen. Grym scheiterte nach einem Doppelpass mit Dombrowa ebenfalls am Pfosten.

Die beste Chance gehörte dann wieder Malina, der in der 36. Minute das leere Tor nicht treffen konnte. Lok-Keeper Dogan hatte er bereits hinter sich gelassen. So ging es kurz darauf mit einem torlosen Unentschieden in die Kabine.

Spannung bis zum Schlusspfiff

In der zweiten Hälfte dauerte es dann keine drei Minuten, bis die Fans endlich den ersten Treffer bejubeln durften. Luca Sirch schon den Ball nach Vorarbeit von Atilgan aus kurzer Distanz in den Kasten. Cichos war zwar noch dran, konnte Leipzigs Führung aber nicht mehr verhindern.

Lok Leipzig jubelt über die Führung gegen Germania Halberstadt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Folge gingen die Halberstädter mehr Risiko nach vorne, was Räume für Konter der Hausherren eröffnete. Gleich zweimal hätte Lok dies zum 2:0 nutzen müssen - zweimal scheiterten sie an ihrer Eigensinnigkeit. Ziane hätte in der 60 Minute nur auf Dombrowa rüberlegen müssen, zog aber selbst ab und scheiterte an Cichos. Wenig später machte Dombrowa den gleichen Fehler und nahm den mitgelaufenden Abderrahmane nicht mit - Cichos war wieder zu Stelle.