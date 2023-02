Die Gastgeber kamen im Bruno-Plache-Stadion gut in die Partie. Djamal Ziane vergab in der 6. Minute die erste Möglichkeit aus Nahdistanz. Die Leipziger zeigten feine Kombinationen, vor allem Ogbidi fiel auf: In der 8. Minute bat er zum Tänzchen, nahm Mike Eglseder mit, dessen Schuss ging daneben. Dann wurde er selbst in den Lauf geschickt, hatte Platz im Strafraum, aber Greifswalds Torwart Jonas Brendieck passte im kurzen Eck auf (14.). Schließlich konnte erneut Ziane den Torwart nach einem herrlichen Zuspiel in den Lauf nicht überwinden (23.).