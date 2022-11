Zwar hatten die Babelsberger zunächst mehr Ballbesitz, doch bis auf einen Kopfball von Janne Sietan (8.), der am Tor vorbeiging, konnten sie offensiv kein Zeichen setzen. Auch Erfurt tat sich zunächst schwer und strahlte bis auf einen Distanzschuss von Artur Mergel (15.) keine Gefahr aus.

Im Verlauf der ersten Halbzeit arbeiteten sich die Thüringer dann immer mehr in die Partie hinein. Zunächst sorgte eine weitere Freistoß-Variante für Gefahr: Tavarels chippte den Ball auf Mergel, dessen Hereingabe von links in den Fünfmeterraum aber wurde durch den Pfiff von Schiedsrichter Michael Näther unterbunden, der eine Torwart-Behinderung erkannte (26.). Dann war es Tavares selbst, der nach einem Steckpass vor Babelsbergs Torhüter Luis Klatte auftauchte und ihn aus halblinker Position prüfte (28).

Babelsberg reagierte umgehend, Erfurts Torwart Franco Flückiger musste bei einem Flachschuss von Tom Nattermann eingreifen (35.). Doch auch die Thüringer blieben aktiv - und erhöhten kurz vor der Pause: Hajrulla kam in der gefährlichen Zone zwischen Abwehr- und Mittelfeldreihe völlig ungedeckt an den Ball, hatte nur noch die Viererkette vor sich. Den Steckpass auf Seidemann versuchte Babelsbergs Innenverteidiger Saibo Ibraimo noch zu bereinigen, doch er erwischte den Ball nicht. Seidemann entwischte der Abwehr und ließ Klatte keine Chance - 2:0.

Es war nun ein abwechslungsreiches Fußballspiel, das nach der Pause noch an Klasse gewann - weil die Erfurter ihre Qualitäten zeigten: Über Balleroberungen im Mittelfeld und schnelle Konter entschieden sie dieses Spiel für sich und nahmen die Babelsberger am Ende sogar auseinander. Zunächst war es Mergel, der von Tavares bedient wurde, einen Gegenspieler stehen ließ und per Distanzschuss aus 20 Metern das 3:0 erzielte (51.). Zwar gaben sich die Potsdamer nicht auf und kamen durch den eingewechselten Matthias Steinborn immerhin zum Anschlusstreffer (59.), doch fast im direkten Gegenzug erhöhte Mergel nach einem weiteren Konter auf 4:1 (62.).