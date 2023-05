Die Erfurter begannen mit viel Schwung und setzten die Gäste immer wieder unter Druck. Vor allem Kay Seidemann wirbelte die Abwehr der Halberstädter immer wieder durcheinander. In der elften Minute wurden die Bemühungen durch den Treffer von Salomon Patrik Amougou Nkoa belohnt, der aus Nahdistanz einköpfte. Auch im Anschluss dominierte RWE das Geschehen, während Germania auf Nadelstiche setzte. Allerdings ließ die Erfurter Abwehr nur wenige Lücken zu. Die beste Chance der Gäste verbuchte Pascal Hackethal dann auch nach einem Freistoß mit einer Direktabnahme am langen Pfosten, doch der RWE-Schlussmann Franco Flückiger konnte die Situation ohne Probleme entschärfen. Eine gute Gelegenheit der Erfurter gab es noch für Seidemann, der in der 33. Minute die Kugel aus 15 Metern knapp links neben das Tor setzte.