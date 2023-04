Die Himmelblauen kamen gut ins Spiel, hatten in der ersten Viertelstunde gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Lukas Stagge hätte dabei schon nach sieben Minuten für Freude auch unter den 60 mitgereisten Fans sorgen können, köpfte aber aus sieben Metern knapp neben das Tor. Nach einer Viertelstunde kamen die Gastgeber besser ins Spiel, sorgten mit einem Freistoß für ein erstes Achtungszeichen. Christian Flath knallte den Ball an den rechten Pfosten. Und auch beim nächsten Freistoß brannte es im CFC-Strafraum, als ein Kopfball von Stefan Rankic auf der Querlatte landete (28.). Dann aber übernahm der CFC wieder das Kommando und allein Felix Brügmann vergab drei richtig dicke Möglichkeiten. In der 29. Minute traf er per Kopf aus zwei Metern das Tor nicht, fünf Minuten später scheiterte er am gut reagierenden Keeper Nikolas Tix.