Aufgrund der hohen Temperaturen in Teltow-Fläming und der sportlichen Ausgangslage des Spiels entwickelte sich die Partie auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr zum Augenschmaus. Beide Defensivabteilungen waren gut organisiert und machten den überforderten Stürmern das Leben schwer. Halberstadt bewies große Moral und kämpfte sich trotz der angespannten personellen Lage in jeden Zweikampf. Spätestens in der letzten halben Stunde merkte man der ausgelaugten Mannschaft aber die Müden Beine an.

In der 87. Minute kam es dann tatsächlich zur Einwechslung von Torhüter Lukas Cichos, der Justin Eilers im Sturmzentrum ersetzte. Eine verrückte Tor-Pointe zum Schluss dieser Saison blieb ihm aber trotz einiger Chancen verwehrt. Dagegen klingelte es mit der letzten Aktion des Spiels nochmal auf der anderen Seite. Luckenwaldes Rankic nutzte einen Abstimmungsfehler in der Halberstädter Hintermannschaft aus und schob den eroberten Ball mühelos zum 2:0-Endstand ins Tor. Es war ein bezeichnender Abschluss für die durchwachsene Halberstädter Saison, die wenige Sekunden später abgepfiffen wurde.

Die Germanen beenden die abgelaufene Spielzeit so also mit insgesamt nur zwei Saisonsiegen. Der Abstieg nach fünf Jahren ununterbrochenen Viertklassigkeit geht nach diesem Jahr vollkommen in Ordnung und wird auch von Rost realistisch eingeschätzt: "Wir gehören mit unserer Qualität eher in die Oberliga als in die Regionalliga, so ehrlich muss man sein."