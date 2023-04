Das Spiel begann verhalten. Luckenwalde machte im Mittelfeld die Räume eng, Lok versuchte es mit langen Bällen auf die Außen. In der achten Minute kam der Ball von der rechten Seite in den Strafraum. Erst verpasste Ziane denkbar knapp, am langen Pfosten rauschte Osman Atilgan heran und setzte den Ball am Tor vorbei. Lok war überlegen, doch viele klare Chancen sprangen für die Probstheidaer nicht heraus. Und wenn das Leder doch mal gut in den Sechzehner der Brandenburger kam, verpasste ein Leipziger knapp. Atilgan hatte nach 25 Minuten noch eine gute Kopfballgelegenheit, doch verfehlte wieder das Tor. Luckenwalde blieb nach vorne blass. So ging es torlos in die Pause.