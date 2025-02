Ein vor allem in der Schlussphase wildes Bezirksderby endet 2:2 unentschieden. Dabei standen bei der Partie Zwickau gegen Chemnitz am Ende zahlreiche Schiedsrichterentscheidungen im Blickpunkt. Schon in der 1. Hälfte hatte der Unparteiische Christopher Gaunitz den Chemnitzer Niklas Erlbeck wegen groben Foulspiels in die Kabine geschickt. Zuvor war das Derby geprägt von zahlreichen Unterbrechungen. Kleinere Nickligkeiten im Mittelfeld und zahlreiche Ecken prägten das Bild.