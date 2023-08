Auf einer Position änderte Zwickaus Trainer Rico Schmitt seine Startelf. Maximilian Somnitz ersetzte Lloyd Addo Kuffour, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Die Anspannung war den Gastgebern in den ersten zehn Minuten deutlich anzumerken, den Schwänen unterliefen noch viele Fehlabspiele. Das änderte sich, nachdem der auffällige Lucas Albert in der 14. Minute die erste gute Chance bekam, an Keeper Kevin Rene Tittel scheiterte. Jetzt waren die Westsachsen da, nahmen die Zweikämpfe entschlossen an und erkämpften sich ein leichtes Übergewicht. Ein toller Spielzug brachte in der 21. Minute die Führung. Albert wurde in den Strafraum geschickt, legte gekonnt zurück auf Jahn Herrmann, der aus elf Metern vollendete.

Großer Jubel nach dem Führungstor von Herrmann. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag