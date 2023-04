Nach dem Wechsel drückte wieder der BFC. In der 54. Minute gingen die Gäste erneut in Front: Ein weiter Einwurf von Max Peter Klump landete bei Felix Christian Meyer, der aus fünf Metern keine Mühe hatte. Drei Minuten später dezimierten sich die Berliner, da Maximilian Franke nach einem Foul erst Gelb sah und sich danach lautstrak beschwerte, was der Referee mit Gelb-Rot ahndete. In Überzahl erhöhte Halberstadt im Anschluss die Schlagzahl und kam zu einigen guten Strafraumszenen. Schließlich war es Malina, der in der 86. Minute nach einer Flanke aus Nahdistanz zum hochverdienten 2:2 einnickte. Zwar drängte Germania danach weiter auf den Siegtreffer, doch der BFC rettete das Remis über die Zeit.