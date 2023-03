Es stand viel auf dem Spiel, Germania musste das Spiel gegen Schlusslicht TeBe gewinnen, um den Anschluss an den Drittletzten Lichtenberg herzustellen. Doch dieser Druck lähmte das Team von Trainer Manuel Rost. Nach sieben Minuten schockte dann Emincan Tekin die Gastgeber. Zunächst ließ er mühelos Jona Renner im Strafraum stehen und traf dann aus 13 Metern flach ins linke Eck. Halberstadt wirkte danach angeknockt und brauchte bis zur 33. Minute, ehe Nico Lübke die erste richtig dicke Chance auf dem Kopf hatte. Doch TeBe-Keeper Karl Albers parierte glänzend. Doch Germania war jetzt im Spiel und glich in der 36. Minute aus. Nach einer Ecke von links wuchtete Patrick Baudis den Ball aus fünf Metern per Kopf in die Maschen. Dann aber sorgte erneut Renner mit einem Katastrophenkopfball in den Lauf des Berliners Björn Heydemann fast für den nächsten Tiefschlag. Zum Glück ballerte Heydemann die Kugel aus 15 Metern über den Kasten.

Nach dem Wechsel spielte wie in der ersten Halbzeit nur TeBe, Germania schien gedanklich noch in der Kabine. Folgerichtig führten die Gäste nach 55 Minuten. Julien Damelang legte den Ball aus zehn Metern an Keeper Lukas Cichos vorbei ins rechte Eck. Dann wurde es vogelwild. In der 58. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf den Punkt. Pfeiffer schnappte sich den Ball, scheiterte mit seinem Elfer aber an Keeper Karl Albers. Sieben Minuten später wieder Elfmeter für Germania, nachdem Ole Hoch leicht berührt wurde. Und wieder scheiterte Pfeiffer an Albers. Nach 73 Minuten spielten die Gäste nur noch mit zehn Mann. Halberstadt drängte weiter, vergab dabei beste Chancen. TeBe hatte bei Kontern gute Möglichkeiten. Es sollte nicht sein, nach zwei Ecken in der Nachspielzeit war Schluss.