Das Chemie-Trainerteam um Chef Miroslav Jagatic, der krankheitsbedingt noch fehlte und erneut auf der Tribüne Platz nahm, tauschte gegenüber dem klaren 4:0-Erfolg vor einer Woche gegen Abstiegskandidat Tennis Borussia Berlin auf zwei Positionen: Für Innenverteidiger Philipp Harant kam Manuel Wajer zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Regionalliga-Saison, zudem kehrte Manassé Eshele nach seiner Gelbsperre zurück und ersetzte Florian Kirstein im Angriff.

Die ersten Minuten gehörten eher den Gastgebern aus dem Norden, doch die erste große Chance hatte Chemie: Timo Mauer setzte sich auf der rechten Seite gegen den strauchelnden Jannik Bandowski durch, die flache Hereingabe in den Fünfmeterraum nahm Eshele mit der Hacke, doch setzte den Ball knapp am langen Pfosten vorbei (6.). Nur wenig später führte eine ähnliche Situation zur frühen Führung für die Grün-Weißen: Erneut setzte sich Mauer gegen Bandowski durch, die hohe Flanke über den Greifswalder Torwart Matti Kamenz hinweg köpfte Eshele am langen Pfosten aus Nahdistanz ins leere Tor zum 0:1 (10.).