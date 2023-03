RWE-Coach Fabian Gerber musste in Berlin auf den krankheitsbedingt fehlenden Erik Weinhauer verzichten. Der 22-jährige Stürmer, der letzte Woche gegen Lok Leipzig das Siegtor erzielte, wurde durch Nazzareno Ciccarelli ersetzte. Artur Mergel rückte dafür aus dem offensiven Mittelfeld zurück in die Sturmspitze. Außerdem zurück in der Startelf war nach abgessesener Gelbsperre der Kapitän Andrej Startsev.

"Wir müssen ihnen Freude am Spiel nehmen", verriet Gerber schon am Donnerstag die Taktik, mit der versuchen würde, Hertha II zu schlagen. Und der Plan ging auf: Seine Mannschaft lief in einer hohen Pressinglinie aggressiv an und ließ den sonst so spielstarken Berlinern keinen Raum, um sich zu entfalten. Die Folge war, dass Hertha II so gut wie keine Lösung fand, sich spielerisch in die Nähe von Erfurts Strafraum zu kombinieren.