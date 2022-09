Bei der Hertha-Reserve spielten mit Jessic Ngankam, Derry Scherhant, Julian Eitschberger und Cimo Röcker vier Akteure, die bereits Bundesligaerfahrung sammeln konnten. Die Halberstädter versteckten sich keineswegs, hatten aber mit dem offensiv eingestellten Hertha-Bubis ihre liebe Mühe und Not. Besonders Wirbelwind Derry Lionel Scherhant bekamen die Germanen so gut wie nicht in den Griff. Kein Wunder also, dass der Stürmer bereits in der siebten Minute die Führung für die Gastgeber erzielte. Ensar Aksakal steckte zu ihm durch und der 19-Jährige schob ins lange Eck ein.