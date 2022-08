Entschieden war hier längst noch nichts, dazu waren die Berliner Talente zu flott unterwegs und Lok in vielen Aktionen in der Defensive nicht nah genug an den Gegenspielern. So hatten die Berliner wieder mehr Ballbesitz, das große Spektakel war es aber nicht mehr. Lok ließ sich nicht mehr rauslocken und Hertha hatte Mühe, Torchancen zu erarbeiten. Die Intensität der ersten 45 Minuten hatte offenbar zu viele Körner gekostet. Chancen blieben lange Mangelware. Erst in der 73. Minute konnten die Lok-Fans wieder jubeln. Nach einem herrlichen Pass in die Tiefe setzte sich Osman Altigan durch und traf mit links ins lange Eck. Nahezu im Gegenzug verkürzte Hertha ebenso sehenswert. Nach diesen vogelwilden Minuten trat Lok endgültig den Rückzug an, machte hinten dicht und setzte auf Konter. Die Berliner kamen nur noch zu kleineren Chancen, Lok brachte den Sieg und die ersten drei Punkte ins Ziel.