Flutlicht, 5.000 Fans und bestes Fußball-Wetter: Die Zutaten für einen Regionalliga-Kracher konnten nicht besser sein. Und die Leipziger setzten gleich die ersten Duftmarken. In der dritten Minute der erste große Aufreger. Nach einem weiten Einwurf sprang der Ball an den Arm von Aeron Manu, die Pfeife von Schiedsrichter Hannes Ventzke blieb aber zum Entsetzen der Gastgeber ebenso still wie zehn Minuten später, als Tobias Dombrowa aus Nahdistanz Andrej Stratsev das Leder an die Hand schoss. Zumindest den ersten Elfmeter hätte man geben müssen.