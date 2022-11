Die Blau-Gelben starteten mit viel Tempo und Angriffslust. Trotzdem dauerte es bis zur 20. Minute, ehe es die ersten gefährlichen Chancen gab. Tobias Dombrowa scheiterte nach schlechter Ballmitnahme aus spitzem Winkel genauso an Fietz, wie direkt darauf Leon Heynke mit einem Knaller-Nachschuss bei einer Ecke am ZFC-Hüter scheiterte (21./22.). Meuselwitz setzte aber immer wieder Nadelstiche. Bei einem 22-Meter-Freistoß von Luca Bürger rettete FCL-Keeper Isa Dogan mit einer Glanztat (24.).

Nach kurzer Verschnaufpause drehte Lok vor der Halbzeit nochmal auf: Ogbidi zog zweimal aus ähnlicher Lage ab, erst knapp vorbei (39.), dann scheiterte er am Pfosten (40.). Als Zimmer kurz darauf von Amer Kadric im Strafraum ein Bein gestellt wurde, gab es zurecht Elfmeter für Lok! Doch ausgerechnet Routinier Sascha Pfeffer haute das Leder beim Strafstoß weit links neben das ZFC-Gehäuse. Die Leipziger verpfefferten also die verdiente Führung im wahrsten Sinn des Wortes.

Zum zweiten Durchgang verschärfte Lok nochmal den Vorwärtsgang. Torjäger Djamal Ziane verpasste per freiem Kopfball (50.) und bedrängtem Ausfallschritt (53.) zweimal knapp den erlösenden Treffer. Dann fasste sich Pfeffer aus etwa 25 Metern ein Herz, wollte den verschossenen Elfer gutmachen und nagelte die Kugel an die Latte - was für ein Pech (60.)! Kurz darauf war Ogbidi noch frei durch und bekam den Abschluss wieder nicht im richtigen Moment konsequent vollendet (70.). Die Zipsendorfer hatten dann Glück, dass Luca Bürger für eine harte Grätsche in vollem Tempo gegen Pfeffer nur die gelbe Karte sah (73.). Seinen Höhepunkt fand der Leipziger Chancenreigen, als der eingewechselte Osman Atilgan eine Flanke wieder an den Querbalken nickte - das dritte Mal Alu für den FCL (78.)!