Anschließend bauten die Probstheidaer wieder mehr Druck auf. Ein Kopfball von David Urban blieb noch im Getümmel hängen (32.), dann aber schickte der bärenstarke Tobias Dombrowa seinen Sturmpartner Theo Ogbidi auf die Reise, der hatte nur noch Philipp Wendt vor sich, behielt die Übersicht und knallte den Ball in die kurze Ecke zum 1:0 (37.). Ausgerechnet die beiden Ersatzstürmer für den gesperrten Atilgan sorgten also für die Führung.

In der Schlussphase aber setzte Lok die entscheidenden Nadelstiche. Erst ließ Dombrowa eine gute Chance liegen (77.), dann aber unterlief Chemie-Verteidiger Paul Horschig im eigenen Strafraum ein Fehler bei der Ballannahme - Bogdan Rangelov, kurz zuvor eingewechselt worden, ging dazwischen und holte einen Elfmeter heraus. Pfeffer verwandelte sicher zum 2:0 (88.). Und in der Nachspielzeit setzte Rangelov nach einem herrlichen Doppelpass den 3:0-Schlusspunkt (90.). Durch den Sieg schob sich Lok in der Tabelle am Stadtrivalen vorbei und ist nun Fünfter, Chemie belegt den achten Platz.