Die zweite Halbzeit startete weitaus weniger spektakulär, TeBe ließ aber einige Vorstöße der Gäste zu, denen nun mehr Platz vorm Berliner Strafraum gewährt wurde. In der 62. Minute keimte kurz Hoffnung auf, doch der Lupfer von Masson klatschte lediglich an den Querbalken und zurück in die Arme von Berlins Keeper Melvin Williams. Den vermeintlichen Deckel auf die Partie setzte erneut Sait (74.), der sich nach einem Pfostentreffer den Abpraller sicherte und die Ecke quasi aussuchen konnte.