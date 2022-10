Die Halberstädter in der Außenseiterrolle, und so traten sie auch auf. Vom Rost-Team kam herzlich wenig, insgesamt erarbeiteten sich die Germanen im ersten Abschnitt nicht eine einzige nennenswerte Chance. Anders die Berliner, die ein wahres Eckenfestival veranstalteten. Die Tore fielen dann aber aus dem Spiel heraus. In der 26. Minute startete Geurts und bediente Beck, der im Fallen den Ball per Kopfball in die Maschen beförderte. Nach 39 Minuten legten die Hauptstädter nach. Euschen passte zu Geurts, der sich gegen einen Halberstädter Abwehrspieler behauptete und ins rechte Eck einschob. Danach gingen die Berliner mit den Germanen "gnädig" um und beließen es bis zur Pause bei dem 2:0.