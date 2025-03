Gerstmayer trifft

In der bis dato harmlosen Partie gelang Daniel Gerstmayer in der 33. Minute aus dem Nichts der erste Treffer. Nach einer Ecke von Fabio Riedl, kam der Angreifer am Fünfer im Fall an die Kugel. Leon Bätge im BFC-Tor kam beim 1:0 aus Nahdistanz nicht mehr ran. Dabei blieb es allerdings nicht lange.

BFC erzwingt Ausgleich

Denn keine fünf Minuten später belohnte sich Bennedikt Wüstenhagen für seine starke spielerische Leistung an diesem Tag (38.). Eine Flanke von der rechten Seite landete perfekt auf dem Fuß von Rufat Dadashov, der aus drei Metern an Simon Schulze scheiterte. Den Abpraller konnte der VFC dann allerdings nicht konsequent verteidigen, sodass auch Schulze den 1:1-Ausgleich nicht mehr verhindern konnte (38.). Will ließ vor dem Pausenpfiff dann noch eine Großchance liegen.

Bildrechte: Patrick Skrzipek

Wüstenhagen dreht Partie

Die zweite Hälfte begann gemächlich. Erst als Ben Meyer in der 53. Minute die Kugel nach einer Ecke an den Pfosten köpfte, wurden beide Teams wieder wach. Eine liegengelassene Doppelchance der Gäste durch Gerstmayer und Philipp Heller (66.) wurde vom kaltschnäuzigen Wüstenhangen prompt bestraft. Nach einem Konter schnürte der Angreifer in der 70. Minute das Doppelpack. Mit dem 2:1 drehte der Doppeltorschütze im Alleingang die Partie. Bildrechte: Patrick Skrzipek

Dadashov setzt Schlusspunkt für BFC

Für den VFC kam es kurz darauf noch dicker. Torhüter Schulze packte im Strafraum gehörig daneben und brachte Angreifer Wüstenhagen aber zu Fall, sodass Schiedsrichter Christoph Dallmann nichts weiter übrig blieb als auf den Punkt zu zeigen. Dadashov verwandelte ins rechte untere Eck und ließ damit jegliche Resthoffnung auf einen Plauener Auswärtserfolg schwinden (77.).

VFC Plauen vs. FSV Zwickau

Für die Oswald-Elf geht es bereits am Mittwoch (19. März, 19 Uhr) weiter. Dann ist der FSV Zwickau zum Flutlichtspiel zu Gast. Der BFC ist am Sonntag bei Croatia Berlin im Viertelfinale des Berliner Pokals gefordert (13 Uhr).