Die BSG Chemie Leipzig kann doch noch gewinnen. In einem Nachholspiel der Fußball-Regionalliga bezwangen die Leutzscher am Mittwochabend Aufsteiger Hertha Zehlendorf mit 3:1 (1:0). Nach zuvor nur einem Punkt aus sechs Partien Balsam auf die Seele. In der Tabelle verbesserten sich die Gastgeber von Rang 16 auf 13.