Das erste Pflichtspiel nach Miroslav Jagatic hätte für die BSG Chemie Leipzig nicht besser starten können. Es waren gerade fünf Minuten gespielt, als Elias Oke auf der linken Seite marschierte, sein Schussversuch wurde von Mathis Bruns abgefälscht. Der Ball trudelte Richtung Luckenwalder Tor und Levin Mattmüller haute die Kugel beim Klärversuch unter Bedrängnis aus vier Metern in die eigenen Maschen. Das schnelle Tor beflügelt zunächst die Gastgeber, Stanley Ratifo verzog nur Augenblicke später aus 25 Metern. Doch so langsam arbeiteten sich die Gäste in die Partie und glich nach 22 Minuten aus. Arne Rühlemann durfte nahezu problemlos von der linken Seite flanken und am langen Pfosten knallte Simon Gollnack den Ball in die Maschen. Die Leipziger wirkten konsterniert und Luckenwalde legte gleich nach. Fabio Schneider traf in der 25. Minute mit tollem Schuss ins rechte Eck. Chemie wankte in der Defensive weiter und kam vorn bis auf einen Oke-Schuss in der 38. Minute kaum zu nennenswerten Aktionen.

Bildrechte: Picture Point