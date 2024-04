Sportlich gab es dagegen nur wenige Höhepunkte. Dafür einen gleich zu Beginn: Nach langem Einwurf verlängerte Babelsbergs Philipp Zeiger auf Paul Wegener, der die Kugel mit dem langen Bein an die Latte bugsierte (8.). Die Drangphase der Gäste dauerte aber nur noch kurz, ehe die Partie vollends verflachte.

Die BSG brachte nach vorn lange quasi gar nichts zustande. Der Spielaufbau wirkte oft schleppend, im vorderen Drittel gab es nur Fehlpässe. Kurz vor der Pause prallten Zeiger (Augenbrauen-Cut) und Florian Kirstein zusammen. Der Chemie-Stürmer bekam zunächst einen blauen Turban, blieb dann aber in der Halbzeit in der Kabine.

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich nicht viel. Erst in der 61. Minute hatte Marcel Hilßner, der diesmal für die Startelf den Vorzug vor Janik Mäder erhalten hatte, den ersten nennenswerten Abschluss. Sein Schuss von der halbrechten Strafraumkante drehte sich jedoch rechts am SVB-Tor vorbei.