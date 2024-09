Chemie-Trainer Miroslav Jagatic nahm im Vergleich zum 1:5 in Erfurt drei Veränderungen in der Startelf vor. Für Cemal Kaymaz (nicht im Kader), Elias Ndukwe Oke und Timo Mauer spielten Paul Horschig, Florian Kirstein und Terry Asare von Anfang an.