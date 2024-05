Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Fußball | Regionalliga Trainer-Sohn Jagatic beschert Chemie trotz Unterzahl Punkt gegen den BFC

33. Spieltag

12. Mai 2024, 15:14 Uhr

Die BSG Chemie Leipzig hat im Traditonsduell gegen den BFC Dynamo Moral bewiesen und in Unterzahl noch einen Punkt geholt. Die Gastgeber gerieten früh in personellen und in toremäßigen Rückstand.