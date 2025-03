Die Himmelblauen hatten sich nach dem verpatzten Sachsenpokal-Viertelfinale gegen Aue und der zuvor schwachen Leistung bei Hertha Zehlendorf viel vorgenommen. Innenverteidiger Felix Müller hatte nach Nils Lihseks erster Ecke der Partie gleich die die frühe Führung auf dem Schlappen, wurde aber geblockt (6.). Anschließend verpasste es Artur Mergel, das katastrophale Rückspiel von GFC-Kapitän Niklas Brandt zu bestrafen – Mergel geriet allein vor Ex-CFC-Schlussmann Jakub Jakubov ins Straucheln (19.). Ein Handelfmeter sollte die Bemühungen der fleißigen Gastgeber dann aber zunächst belohnen. Jannis Farr hatte Tobias Müllers Flanke an den Oberarm bekommen – und Dejan Bozic nachher sicher flach links verwandelt (30.). Mit der ersten wirklich konsequent durchgespielten Kombination glich Greifswald allerdings aus dem Nichts aus: Brand initiierte für Lukas Griebsch zur Grundlinie – den folgenden Querpass verlängerte Felix Müller unglücklich vor dem lauernden Soufian Benyamina ins eigene Netz (36.).

Zwei Alutreffer verwehrten Chemnitz die Antwort noch vor der Pause. Erst hatte Robert Zickert Lihseks Ecke an die Unterkante der Latte geköpft (40.), ehe Greifswald-Verteidiger Lorenz Hollenbach die Eingabe von Mergel an den eigenen Querbalken lenkte (45.+2). Dazwischen war jedoch auch GFC-Linksaußen Elias Kratzer davon, konnte jedoch von Zickert und CFC-Schlussmann Daniel Adamczyk in Zusammenarbeit rechtzeitig gebremst werden (42.).