Nach dem Wechsel hatte Öztürk (51.) die Chance zum 3:0, doch seinen Schuss aus spitzem Winkel grätschte Reddemann in höchster Not ins Tor-Aus. 60 Sekunden später gab es die nächste Riesenmöglichkeit für die Gäste durch Johannes Manske, der mit einem Kopfball aus zwei Metern am glänzend reagierenden FCC-Keeper Marius Liesegang scheiterte. Jena blieb indes bemüht, doch es fehlte an Durchschlagskraft. Das änderte sich in der 63. Minute, als Ted Tattermusch nach einem langen Ball von Justin Petermann nahe der Strafraumgrenze das 1:2 markierte. Kurz darauf hatte Jena Pech, als der kurz zuvor eingewechselte Marcel Hoppe nach einer Eingabe von Erik Weinhauer nur den Pfosten traf. Auch danach steckten die Gastgeber nicht auf und belohnten sich in der 89. Minute erneut durch Tattermusch, der einen abgewehrten Ball von Keeper Zwick über den Keeper zum 2:2 ins Tor köpfte.