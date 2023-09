Dann wurde das Spiel rauer, Schiedsrichter Kohnert verteilte vier gelbe Karten in zehn Minuten. In dieser Phase holte Krauß auch einen Foulelfmeter raus. Der Jenaer lief den Luckenwalder Innverteidiger Jannene hoch an, brachte ihn in Bedrängnis und provozierte einen Zweikampf im gegnerischen Strafraum. Beide Spieler fielen, der Schiedsrichter gab Elfmeter. Lukas Lämmel trat an und traf in der 19. Minute halbhoch rechts ins Tor. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Gäste besser. Den Brandenburgern gelang es, sich über eine längere Zeit in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Wirklich gute Torchancen konnte sich der FSV aber nicht herausspielen.