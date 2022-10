Die Jenaer wollten die lange Serie ohne Dreier schnell vergessen machen und gaben sofort den Ton an. Die Lichtenberger hingegen spielten sehr verhalten und konnten sich einige Male bei ihrem Keeper Niklas Wollert bedanken, dass sie in der ersten Hälfte nicht in Rückstand gerieten. So vereitelte Wollert gute Möglichkeiten, die sich für Maximilian Krauß (5.), Pasqual Verkamp nach einem Freistoß (17.) und den schnellen Justin Petermann (23.) ergaben.