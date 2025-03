Jena begann druckvoll und verbuchte die erste Chance durch Khalid Abu El Haija (6.), der nach einer Ecke zwei Meter am Tor vorbeiköpfte. Plauen wurde nach zehn Minuten etwas mutiger, doch gefährliche Aktionen gelangen den Vogtländern vorerst nicht. Besser machten es die Gastgeber in der 19. Minute, als Elias Löder nach einer Flanke von Alexander Prokopenko freistehend aus sechs Metern die Kugel in die Maschen setzte. Zwar bemühte sich der VFC um den Ausgleich, doch es blieb bei einem Fernschuss von Johan Martynets, den FCC-Keeper Marius Liesegang ohne Probleme entschärfte. Auf der Gegenseite hatte Löder die Chance zum 2:0, doch sein Schuss nahe der Strafraumgrenze ging über die Querlatte (38.). Eine weitere Gelegenheit, die Führung zu erhöhen, hatte Joel Richter (42.), dessen Schuss aus halblinker Position wurde aber noch von einem Plauener vor der Torlinie geblockt.