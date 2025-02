Keine Überraschung im Ilburg Stadion zu Eilenburg: Tabellenführer Lok Leipzig hat sein Gastspiel beim Tabellenletzten FC Eilenburg souverän mit 3:0 (2:0) gewonnen. Damit verteidigen die Probstheidaer ihren Vorsprung an der Spitze, sechs Punkte sind es auf den ersten Verfolger, den Halleschen FC. Bereits in der ersten Hälfte stellten die Männer von Coach Jochen Seitz die Weichen auf Sieg, Stefan Maderer erzielte innerhalb von acht Minuten (22./30.) die komfortable Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang machte Noel Eichinger in der 76. Minute den Deckel auf das Spiel.