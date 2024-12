Rot-Weiß Erfurt bleibt auch im zehnten Regionalliga-Spiel in Serie ungeschlagen. Beim 2:1-Sieg beim Tabellenvorletzten in Eilenburg hatte das Team von Fabian Gerber am Samstag (7. Dezember 2024) aber mehr Mühe als gedacht. Die Tore für Erfurt erzielten Obed Ugondu (6.) und Lars Kleiner (83.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Eilenburg erzielte Benjamin Luis (60.).