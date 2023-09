Eilenburg mit starker Antwort auf Gegentor

FCE-Trainer Sascha Prüfer vertraute der gleichen Startformation wie am vergangenen Wochenende beim 3:3 in Luckenwalde. Bei den Gästen stand Julian Eitschberger auf der ersten Version des Spielberichtsbogens, allerdings wurde er eine knappe Stunde vor Spielbeginn an den Halleschen FC verliehen und kam so in Eilenburg nicht zum Einsatz.

Die Hausherren hatten eine etwas besseren Start in die Partie, ohne dabei zwingend zu sein. Hertha konnte nach etwas mehr als zehn Minuten seinen Ballbesitzfußball etablieren und ließ den Gegner laufen. Nach zwölf Minuten musste dann Eilenburgs Schlussmann Andreas Naumann erstmals eingreifen und parierte einen Schuss von Tony Röske. Ein paar Minuten später war dann nicht ganz unschuldig am Gegentreffer. Ein Freistoß aus 18 Metern von Derry Scherhant schlug im Torwarteck im Dreiangel ein (17.). Freistoß zum 1:0 für Hertha BSC II durch Derry Scherhant Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eilenburg war nur kurz geschockt, und nutze selbst einen Standard zum Ausgleich. Die Hereingabe von Michael Schlicht von der linken Seite köpfte Benjamin Luis aus fünf Metern per Aufsetzer ein (20.). Eilenburg hielt weiter ordentlich dagegen und hatte selbst noch eine gute Angriffsmöglichkeit. Nach einem Abstimmungsfehler in der Hertha Defensive wollte Luis Tim Bunge schicken, der Pass aber war zu ungenau.

Eilenburg glänzt mit Traumtoren

Nach dem Seitenwechsel war Hertha zunächst wieder aktiver, das Tor aber gelang Eilenburg. Fast von der gleichen Stelle wie Scherhant im ersten Durchgang durfte sich nun Schlicht versuchen und traf ins linke Dreiangel zum 2:1 (52.). Die Hausherren warfen sich in der Folge wortwörtlich in die Schussversuche der nun mehr und mehr angreifenden Hertha-Bubis. Einer dieser Angriffe führte dank schnellem Umschaltspiel und einem Geistesblitz des eingewechselten Moritz Kretzer zum 3:1. An der Mittellinie nahm er den Ball an und hob ihn über den zu weit vor seinem Tor stehenden Gäste-Keeper in die Maschen - Marke "Volltreffer". Kretzer zieht von der Mittellinie ab zum 3:1 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hertha steckte aber nicht auf, scheiterte aber immer wieder an Naumann im oder einem Eilenburger Bein vor dem Tor. Spannend wurde es noch einmal nach der 85. Minute. Einen Freistoß von Maurice Covic lenkte Ruwen Werthmüller am kurzen Pfosten ins Tor. Scherhant hatte in der Nachspielzeit gleich zweimal den Ausgleich auf dem Schlappen, einmal verzog er, einmal warf sich Jarosch in den Weg. Nach dem Abpfiff kannte der Eilenburger Jubel keine Grenzen. Jubelnde Spieler des FC Eilenburg nach der Partie gegen Hertha BSC II. Bildrechte: FC Eilenburg

Stimmen zum Spiel