Eilenburg hätte zu diesem Zeitpunkt selbst führen müssen, ließ aber allein in der ersten Hälfte ein halbes Dutzend Hochkaräter liegen. Immerhin: Einen Elfmeter (nach Foul an Patrick Aguilar) konnte Alexander Vogel zum Anschluss nutzen (28.)

Damit war in der verrückten und turbulenten Partie aber noch längst nicht Schluss. Für den ersten Aufreger sorgte der gerade eingewechselte Arlind Shoshi, als er nach einem Foul an sich einen Berliner umstieß - und dafür Rot sah (86.). Auch Berlin beendete die Partie nicht vollzählig: Marc Enke flog nach einem taktischen Foul an der Strafraumgrenze mit Gelb-Rot runter.

Sascha Prüfer (Trainer Eilenburg): "Es ist natürlich unfassbar. Für solche Momente bist du Trainer und Spieler. Wir haben mit aller Macht das Ding umgebogen. Es ist ein höchst verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir uns mit einfachsten Fehlern um den Lohn gebracht. Wenn das Spiel anders ausgeht, hätten wir noch einmal eine ordentliche Besprechung gehabt. Wir haben von der ersten bis zur 95. Minute die Ruhe behalten, haben nicht geschlagen, sondern gespielt. Ich bin so stolz auf diese Mannschaft, so ruhig zu bleiben, gelingt nicht vielen Mannschaften. Wir sind gern in der Liga, Wir wollen hier bleiben und werden alles dafür geben. Ich denke, wenn wir noch drei Mal so auftreten, haben wir gute Karten."