FCE-Trainer Sascha Prüfer sprach von einem "sensationellen Abend" und war verdammt stolz auf seine Jungs: "Ich weiß nicht, wann wir schon mal so verdient gewonnen haben."

Ronny Ermel wirkte sichtlich geknickt. "Man hat einfach gesehen, dass es für Eilenburg ums Überleben geht. Sie waren bissiger", so der SVB-Coach, der exakt vier Wochen im Amt ist.

Im Vergleich zum Last-Minute-Remis begann der FCE mit drei frischen Kräften - allerdings notgedrungen: Für die gesperrten Jonas Marx (Gelb-Rot) und Tom Weiß (Gelb) rotierten Michael Schlicht und Marc Zimmermann in die Startelf. Zudem verdrängte Benjamin Luis Marcus Niemitz auf dem linken Flügel aus der ersten Elf.

Prüfer hatte vor dem Spiel Dynamik und Power gefordert - und die Energie hatten die Eilenburger tatsächlich im Tank. Und davon schien selbst Lok Leipzig -Bezwinger Babelsberg beeindruckt. In der ersten 13 Minuten brannte es mehrfach lichterloh. Babelsberg überstand die Phase mit Glück und jubelte wie aus dem Nichts über die Führung. Nach einer Ecke flipperte der Ball durch den Strafraum und fiel Jannis Lang vor die Füße, der staubte ab: 0:1 (14.).

Die Filmstädter überließen den Nordsachsen über weite Strecken den Ball, die bemühten sich, schafften es nur noch einmal eine klare Torchance zu erspielen. Lennert Möbius scheiterte per Kopf. Kurz danach reklamierten die Eilenburger Handpiel von Büch, Schiedsrichter Matthias Lämmchen ließ weiterlaufen. Knifflig.

Nach der Pause erwischten die Nulldreier den besseren Start, doch das Tor machte Eilenburg. Nach einer abgewehrten Ecke flankte Baumann Richtung Fünf-Meterraum, Luis reagierte am schnellsten und traf zum Ausgleich. Der Treffer beflügelte die ohnehin kampfstarken FCE-Kicker. In der Phase als die Eilenburger wieder mehr das Kommando übernahmen, schraubte sich der Kleinste in die Höhe. Nach traumhafter Flanke von Zimmermann köpfte Baumann stark ein.