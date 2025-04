Im Vergleich zum 3:1 über Jena sah sich Trainer Fabian Gerber nur zu einem Wechsel in seiner Startelf gezwungen: In der Defensive begann Robbie Felßberg für Pablo Santana Soares.

Beide Teams zeigten in den ersten 45 Minuten ein Spiel, das phasenweise eher an einen gemütlichen Sommerkick erinnerte, bei dem Sonne, Bier und Bratwurst wichtiger sind, als drei Punkte auf dem Platz.

So dauerte es bis zur 40. Minute, ehe im weiten Rund etwas wirklich Nennenswertes passierte. Der Greifswalder Keeper Jakub Jakubov, der lange das Tor der Chemnitzer gehütet hatte, dribbelte mit dem Ball am Fuß aus seinem Strafraum, verlor den Ball und klärte ihn anschließend in Torhüter-Manier mit der Hand. Mit der gelben Karte war der Schlussmann noch gut bedient. Den fälligen Freistoß knallte Marco Wolf aus 20 Metern an den Pfosten.