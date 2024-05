Fünf Siege in Folge konnte der FC Victoria Berlin zuletzt einsacken. Doch so richtig beeindruckt davon zeigte sich der FC Rot-Weiß Erfurt nicht. Die Hausherren legten im letzten Heimspiel der Saison einen ambitionierten Start hin und setzten offensiv kleine Duftnoten. Doch für das erste Zählbare auf der Anzeigetafel sorgte das Team von Semih Keskin. Nach einem unnötigen Ballverlust von Lucas Zeller, schalteten die Gäste in den Konter-Modus und fanden Berk Inaler kurz vor der Strafraumgrenze. Der Mittelfeld-Stratege ließ sich nicht zwei Mal bitten und sorgte mit einem feinen Abschluss aus 20 Metern für das 0:1 (16.).