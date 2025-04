Mit 1:1 (0:0) trennten sich die Blumenstädter im heimischen Stadion vor 6.200 Fans von den Vogtländern. Erfurt vergab dabei wie schon in Chemnitz Chance um Chance und kassierte in der Schlussminute den Ausgleich. Der Punkt hilft dem VFC aber kaum, der seit Oktober weiter auf den ersten Sieg warten muss und am Sonntag bei einem Sieg von Eilenburg final abgestiegen wäre.