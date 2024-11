Der FC Rot-Weiß Erfurt hat am 16. Spieltag dank eines späten Treffers von Maxime Langner seine Ungeschlagen-Serie auf nun neun Liga-Spiele in Folge ausgebaut. Das 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen die VSG Altglienicke war aufgrund eines völlig verschlafenen Starts in Durchgang eins hart erkämpft, letztlich aber absolut verdient.