Der Chemnitzer Trainer musste umstellen, da nach dem Bezirksderby in Zwickau gleich drei Spieler gesperrt waren. Und so kam Fynn Seidel zu seinem ersten Startelf-Einsatz. Auch Tom Baumgart und Anton Rücker standen von Beginn an auf dem Platz. Und schon nach wenigen Minuten merkte man, es wird ein Abnutzungskampf. Die Himmelblauen kamen gut rein in die Zweikämpfe. Und hatten einige verheißungsvolle Aktionen, der letzte Pass kam allerdings meist zu ungenau. So rauschte der Ball in der vierten Minute ohne Abnehmer durch den Berliner Fünfmeterraum. Auch Baumgart hätte in der 16. Minute einfach abziehen könnten, steckte aber lieber durch, die Chance war dahin.



In der 21. Minute musste sich der Berliner Keeper strecken, als Ephraim Eshele nach einer Freistoßeingabe von rechts köpfte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber aber auch besser im Spiel. Bei einem Freistoß von Mehmet Günay musste sich der Chemnitzer Keeper lang machen, um den Ball aus dem rechten Eck zu kratzen (35.). Auch beim Schuss von Emmanuel Elekwa musste der Schlussmann der Sachsen seine Klasse zeigen. Und kurz vor der Pause bekam ein Chemnitzer noch ein Bein bei einem Küc-Abschluss dazwischen und verhinderte so den Einschlag.

Bildrechte: Sebastian Räppold / Matthias Koch